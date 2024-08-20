الإطاحة بأحد عناصر "فرقة الموت الداعشية" في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد عناصر "فرقة الموت" التابعة لتنظيم داعش بعملية استخبارية في مدينة الموصل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد، تمكنت بعد عملية تعقب ومتابعة دقيقة، من الإطاحة بالمدعو (م. د)، والذي كان ينتمي لما يسمى بـ"فرقة الموت" في أحد مداخل مدينة الموصل.

وبينت أن استخبارات اللواء 30 قامت بإجراء التحقيقات اللازمة مع المعتقل وتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.