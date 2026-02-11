الإطاحة بأحد القادة الثلاثة لجماعة "القربان" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال أحد قادة جماعة "القربان"، المسؤول عن انتحار عدد من الأطفال، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لخلية الصقور قامت باعتقال أحد القادة الثلاثة الذين يديرون جماعة القربان المنحرفة (العلي اللهية) في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم مطلوب بسبب إشرافه على انتحار مجموعة من الأطفال في قضاء سوق الشيوخ".

يذكر أن جماعة "القربان" هي مجموعة دينية "منحرفة" ظهرت في العراق، وتُعرف أيضاً بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوساً غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً "منحرفة"، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.