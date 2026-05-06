الإطاحة بنصاب انتحل صفة ضابط وشقيق لمسؤول محلي في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بنصاب انتحل صفة ضابط وكذلك شقيق لمسؤول محلي في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة بخلية الصقور الاستخبارية في الديوانية، وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، ألقت القبض على متهم مطلوب إلى مديرية الجرائم المعلوماتية وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983.

وبينت أن المتهم قام بـ"انتحال صفة ضابط في إحدى الوزارات، إضافة إلى انتحاله صفة شقيق أحد المسؤولين، واستغلال ذلك في الاحتيال على المواطنين عبر وعود بتعيينهم أو إسناد مناصب لهم أو نقلهم ضمن دوائر مختلفة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً، وإحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة تمهيداً لمثوله أمام القضاء.