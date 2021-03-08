الإطاحة بناقل مخدرات و4 دواعش في نينوى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، باعتقال ناقل للمواد المخدرة وضبط كمية منها بحوزته، شرقي الموصل، فيما ألقت القوات الأمنية في نينوى وكركوك القبض على اربعة من عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة المسؤولة عن سيطرة الشهيد سبهان الواقعة شرقي الموصل، ألقت القبض على ناقل للمخدرات وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال مخبأة داخل عجلته.

وأضاف انه بعد "التحقيق معه اعترف على اثنين من مروجين المخدرات الذين يتعاملون معه وتم اعتقالهما اليوم ايضاً وكلامها يعملان على ترويج الكريستال في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وعلى صعيد متصل، اعلنت قيادة شرطة نينوى اعتقالها ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في الجانب الايسر من الموصل واللذين كانوا يعملون في صفوفه اثناء سيطرة التنظيم على الموصل.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المعتقلين كانا مقاتلان في ما يسمى بـ"ديوان الجند والمعسكرات"، اما العنصر الثالث كان في ما يسمى بـ"ديوان الحسبة"، مبينة انه تم اعتقالهم في مناطق متفرقة بالجانب الايسر من الموصل بناء على معلومات استخبارية قدمها المواطنين عن اماكن تواجدهم.

وفي ذات السياق، ألقت الاستخبارات العسكرية في كركوك القبض على احد عناصر داعش.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لشفق نيوز، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 45 والفوج الاول في المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، ألقت القبض على احد المطلوبين في قرية المرة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، مشيرة الى انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب.