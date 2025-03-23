الإطاحة بموظف مبتز وضبط شبكة تُهرّب الإنترنت في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتمكن قوات الأمن الوطني (مديرية أمن غرب نينوى) من القبض على موظف حكومي كان يقوم بابتزاز العاملين في مجال تقطيع الحديد (السكراب) مستغلاً منصبه للحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن العملية الأمنية أسفرت أيضاً عن اكتشاف شبكة لتهريب الإنترنت تديرها شركة مشبوهة قرب معمل سمنت سنجار. وتم إلقاء القبض على المتورطين في هذه العملية ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في التهريب.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل أكثر حول هذه الأنشطة غير المشروعة.