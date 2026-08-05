الإطاحة بمنفذ هجمة إلكترونية عطّلت الإنترنت عن 6 آلاف مستخدم في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم نفذ هجمة إلكترونية استهدفت إحدى شركات خدمات الإنترنت، مؤكداً أن الهجمة أسفرت عن توقف الإنترنت لدى 6000 مستخدمٍ في نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، أعقبتها إجراءات فنية متخصصة نفذتها مفارز الجهاز، إذ أظهرت نتائج الكشف الإلكتروني هوية المنفذ المسؤول عن الهجمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، أن المتهم كان يهدف من تنفيذ الهجمة الإلكترونية إلى إثارة البلبلة داخل مدينة الموصل، وابتزاز مستخدمي خدمة الإنترنت، بما يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، إلا أن سرعة الاستجابة والإجراءات الفنية والاستخبارية التي نفذها جهاز الأمن الوطني في المحافظة أسهمت في إحباط مخططه وقطع الطريق أمامه قبل تحقيق أهدافه.

وأضاف البيان: "بعد استحصال أمر قضائي وفق أحكام المادة (362) من قانون العقوبات، وبمتابعة رئيس محكمة استئناف نينوى، نفذت قوة من الفريق التكتيكي في مديرية أمن نينوى عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم".