الإطاحة بمنفذ "مجزرة الطهمازية" في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على المتهم الذي نفذ مجزرة بحق أسرة زوجته في ناحية الطهمازية بمحافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في محافظة واسط وبالتعاون مع مكافحة اجرام بابل، القت القبض على المتهم الذي قتل أربعة أشخاص من أسرة زوجته في ناحية الطهمازية بمحافظة بابل بعد اقل من 24 ساعة من ارتكاب جريمته".

واوضح ان "إلقاء القبض على المتهم جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجوده في قضاء النعمانية بمحافظة واسط".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بإقدام زوج على قتل أربعة أشخاص من عائلة زوجته رمياً بالرصاص في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع بحسب معلومات أولية نتيجة خلافات عائلية، عندما فتح الزوج النار على والد زوجته، وأمها وشقيقها وزوجته، في منطقة الطهمازية في بابل.