مقتل فتى طعناً بطريقه للمدرسة في ذي قار والإطاحة بمغتصب فتاة قاصر بالبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل فتى اثناء توجهه الى مدرسته في محافظة ذي قار، كما اشار في الوقت نفسه الى الإطاحة بمغتصب فتاة قاصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الفتى الذي قتل في ذي قار يبلغ من العمر 13 عاماً وهو طالب بمدرسة في قضاء الرفاعي شمال المحافظة"، مبينا ان "جريمة القتل حدثت إثر مشاجرة مع شخص آخر أثناء توجه الطالب الى مدرسته ظهر اليوم، بعد ان قام الجاني بطعنه بسكين، لتنهي حياته على الفور".

وعلى صعيد ذي صلة، لفت المصدر الى ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة تمكنت من اعتقال متهم باغتصاب فتاة قاصر في البصرة بعد تحديد موقعه"، من دون الاشارة لتفاصيل أكثر.

وعادة ما تسجل المحافظات الجنوبية حالات قتل وجرائم متنوعة بشكل شبه يومي، في حين تعلن الاجهزة الامنية عن ملاحقة المتورطين بها واخضاعهم للمحاكمة.

وأظهرت بيانات من موقع "نامبيو"، المتخصص في تقديم معلومات حول أسعار المستهلك ومعدلات الجريمة، أن العراق احتل المرتبة الثامنة عربيا والثمانون عالميا في مؤشر الجريمة للعام المنصرم 2024، من بين 146 دولة تم تقييمها.