الإطاحة بمطلوبين وإرهابيين بينهم قيادي بداعش في كركوك ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، يوم الاثنين، القبض على 16 مطلوباً وضبط اعتدة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتها القت القبض على مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (١٤) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى".

واشارت الى "الاستيلاء على 11 قنبرة هاون مختلفة العيار وعلى عبوتين ناسفتين وعلى 5 جلكانات تحتوي على مواد متفجرة مصممة كعبوات ناسفة، وتدمير وكر للارهابيين".

من جانبها اعلنت خلية الإعلام الأمني، أن الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد عناصر ما تسمى مفارز التفخيخ بداعش في نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ ( أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) واستنادا إلى معلومات دقيقة القت القبض على احد الارهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية الحميدات بنينوى والذي كان احد العناصر المهمة بما تسمى( مفارز التفخيخ ) ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ،حيث جرى تسليمه لجهة الطلب".