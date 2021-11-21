الإطاحة بمطلوبين بينهم "إرهابيان" ببغداد والمؤبد لمدانين اثنين بالخطف في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد وهيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، القبض على مطلوبين بينهم "إرهابيان" أحدهما على درجة عالية من الخطورة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من لواء المشاة (44) في عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد".

وأضافت، أن "قوة من اللواء ذاته تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته، وتعمم أوصافه على السيطرات، تم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق".

إلى ذلك القت قوة من لواء المشاة (42) في الفرقة ذاتها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (تك تك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة، فضلاً عن إلقاء القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة. تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، تمكنت قوة من مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم داعش يعمل ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.

واوضح اعلام الحشد أن "ذلك جاء بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد وبالتعاون مع القوة الماسكة في محافظة بغداد".

وتابع أن "الإرهابي كان يعمل كعنصر (إداري) على درجة عالية من المعلومات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقه".

الى ذلك اصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من المتهمين بجرائم الخطف بعد اكمال اجراءاتهم التحقيقية.

وذكر بيان لاعلام القضاء أن "هذه الجهود تأتي ضمن اطار التنسيق العالي مابين قيادة الشرطة والسلطة القضائية لينالوا المجرمون جزاءهم العادل".