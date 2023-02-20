الإطاحة بمسؤول "كتيبة داعش للدفاع الجوي" واعتقال تاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن المديرية العامة للاستخبارات والامن أطاحت بمسؤول ما تسمى "كتيبة الدفاع الجوي" التابعة الى تنظيم "داعش"، مشيرة في ذات الوقت الى القبض على احد تجار المخدرات في بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع التي تهدف الى ملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الارهابية وبجهد استخباري وبمتابعة دقيقة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية من الاطاحة بعنصر ارهابي خطير في منطقة الدورة ببغداد.

وبينت أن المعتقل كان يشغل منصب مسؤول ماتسمى كتيبة الدفاع الجوي ضمن فرقة نهاوند التابعة لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين، مشيرة الى أن العملية تمت بالتنسيق مع الفرقة السابعة عشر.

وعلى صعيد اخر وبناءً على معلومات استخبارية، قالت الخلية في بيانها، إن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن استطاعت من خلال تلك المعلومات القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة المنصور ببغداد، وقد ضبط بحوزته بالجرم المشهود على (6) اكياس تحتوي على مادة الحشيشة المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهم إلى الجهات المختصة0