الإطاحة بمروج لـ"البعث" وتاجر مخدرات خطير في الأنبار والبصرة

شفق نيوز- الأنبار/ البصرة

أفادت جهات رسمية وأمنية، يوم السبت، بالإطاحة بمروج لحزب البعث المحظور، والقبض على تاجر مخدرات خطير في الأنبار والبصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن " مديرية أمن الأنبار،تمكنت من القبض على المدعو (م.ث) من مواليد 2002 في حي الجغيفي الثاني بقضاء الفلوجة، بتهمة الترويج لحزب البعث المحظور".

وأضاف أن "المتهم كان يقوم بإنشاء مواقع ومنصات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار الحزب المحظور"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق".

إلى ذلك، ذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان ورد، للوكالة، أن "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر مروّجي المخدرات في قضاء الزبير"، مبينة أنه "اثناء عملية تفتيش دقيقة في منزل المتهم الواقع ضمن دور التجاوز، تم ضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة تُقدّر بنحو 250 غرامًا، إضافة إلى ميزان إلكتروني وأدوات تعاطي، فضلاً عن مستمسكات وهويات تعود لعدد من الأشخاص".

وأضافت أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية الميدانية، تم هدم الدار كونه يُستخدم وكراً لترويج وتعاطي المخدرات ضمن الإجراءات الأمنية الرادعة بحق أوكار الجريمة، كما تم إحالة المتهم إلى شعبة مكافحة جرائم الزبير، حيث اعترف خلال التحقيق بترويج المواد المخدرة وارتكاب عدة جرائم سرقة".