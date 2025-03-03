الإطاحة بمروجي عملات مزيفة وذهب "غير موسوم" في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين، عن الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجرة بذهب "غير موسوم" في بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية.

وقال الجهاز في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض في بغداد، على متهمين في منطقة البلديات يقومان بترويج عملات مزيفة محلية وأجنبية، كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار، بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار العراقي المزيف".

وتابع "وفي ذي قار، تمت مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غير الموسوم، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضاً ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكي كارد والماستر كارد، وتم ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلات للمتعاملين، وأجهزة إلكترونية، ومبلغ 12 مليون و750 ألف دينار".

ولفت إلى أنه "في الديوانية، فقد تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة، وضبط بحوزتهم مبلغ 215 ألف دولار أمريكي مزيف، بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها".