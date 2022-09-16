الإطاحة بمجموعة تقوم بتسليب الزائرين في كربلاء

شفق نيوز/ أفادت قوات "فرقة العباس" القتالية في الحشد الشعبي، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مجموعة تقوم بتسليب الزائرين في محافظة كربلاء.

وألقت قوات فرقة العباس القتالية ( ل٢٦ حشد شعبي ) القبض على مجموعة خارجة عن القانون تستقل دراجات نارية وتحمل آلات حادة وتضايق الزائرين وتقوم بأعمال تسليب، وفقا لبيان صادر عن الفرقة.

وأضاف البيان أنه نفذ الواجب آمر سرية مقر القيادة وقوة من الفوج الأول من لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة، على الطريق الحولي في محافظة كربلاء المقدسة، وتم تسليم المتهمين إلى الجهات الأمنية المختصة أصوليا مع المبرزات الجرمية التي ضبطت بحوزتهم.