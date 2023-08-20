الإطاحة بمجموعات من تجار المخدرات في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على مجموعات من تجار المخدرات بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات الأنبار والبصرة وواسط.

وقالت المديرية في بيان، "تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على متاجر بالمخدرات في محافظة الانبار وضبط بحوزته (45.000) الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة بعد ملاحقته من قبل ابطال مكافحة مخدرات الانبار".

وأضاف أنه "خلال عملية نوعية في واسط، تم ضبط 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة من قبل ابطال مكافحة مخدرات واسط".

وفي ذات السياق، أكد البيان، "القاء القبض على متاجر بالمخدرات في مدينة البصرة بالجرم المشهود متلبسا بحيازة (5) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة".

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي ضمن "سلسلة الواجبات الأمنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف شخصي من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري"، متعهدة "بتطهير البلاد من دنس المخدرات ومن شبكات الموت الناعم بهمة عالية وعزيمة كبيرة" وفق وصف البيان.