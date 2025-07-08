الإطاحة بمتهم "خطير" يدير معملاً لتزوير الوثائق الحكومية ببغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد "أخطر" المتهمين في عمليات تزوير المستمسكات الرسمية وأرقام المركبات والوثائق الحكومية ضمن مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وبحسب بيان صادر عن دائرة علاقات وإعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فأنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من أحد المصادر السرية، تفيد بوجود شخص يمارس نشاطات التزوير ضمن مدينة الصدر، تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وتشكيل فريق عمل مشترك من عدة أقسام أمنية، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، نُفذ كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم بالجرم المشهود، ولدى التحقيق معه اعترف بامتلاكه معملًا متكاملاً للتزوير".

وأضاف البيان، أن "فريق العمل المختص انتقل إلى منطقة (أم الكبر والغزلان) بدلالة المتهم، حيث تم ضبط المعمل الذي يحتوي على: طابعات ورقية وصناعية متخصصة، طابعة أرقام، رولات وأختام تعود لدوائر رسمية مختلفة (قضائية، مرورية، أمنية، جمركية)، لوحات مرورية وسنويات مزورة، نماذج فارغة لمعاملات إدخال جمركي".

وأوضح، أنه "تم ضبط جميع المواد أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تتواصل التحقيقات للوصول إلى بقية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية".