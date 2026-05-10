بابل وواسط.. الإطاحة بمغتصب طفلة والإعدام لقاتل صديقه

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة من مكافحة إجرام القاسم جنوب محافظة بابل، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة اعتداء واغتصاب بحق طفلة، بعد فراره إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية القبض جرت بإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام القاسم العقيد حيدر سليم الساعدي، حيث تمكنت القوة من تعقب المتهم وتوقيفه خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد جهود أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة لتحركات المتهم، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".

وفي محافظة واسط، أشار مصدر آخر، إلى أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق شاب أدين بقتل صديقه ودفنه في منطقة الغابات بناحية شيخ سعد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة"، مبيناً أن "دوافعها تعود إلى خلافات وأمور غير أخلاقية".

لفت إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية".