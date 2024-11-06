العراق .. اعتقال متهمين بحوزتهما مليون دولار مزيفة والسجن لمدان باصدار هويات لداعش

شفق نيوز/ افاد المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يتداولان عملة مزيفة فئة مليون دولار بمحافظة بابل.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن المتهمين كانا يرومان بيعها في محافظة بابل، وقد جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

ووفقا للبيان فإنه، بكمين محكم ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما عملة مزيفة فئة مليون دولار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما و تسليمهما إلى الجهات المختصة أصوليا.

وكان البنك المركزي العراقي قد حذر في شباط من العام 2020 من تداول ورقة "المليون" دولار لكونها ورقة غير نقدية، وهي عبارة عن ورقة تذكارية، مؤكدا أن اعلى فئة للعملة الامريكية المتداولة هي 100 دولار.

في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء العراقي الاعلى، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة اصدار هويات لعوائل تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، أن "المدان أقدم على اصدار هويات الاحوال المدنية لقاء حصوله على مبالغ مالية، مستغلا عمله كموظف في دائرة أحوال كركوك".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام القرار 160/ ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل".