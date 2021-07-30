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الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T16:12:25+0000
الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالخطف وآخرين بالابتزاز الالكتروني والسرقة والتزوير في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم خطف ضمن مكاتب مكافحة إجرام القدس، والكرادة".

واضافت، أن "مفارز مكاتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، والنهروان ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بابتزاز المواطنين إلكترونيا وتهديدهم، كما ألقت المديرية القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية ضمن الاعظمية، والمنصور، والزهور".

وفي ذات السياق، "نفذت مفارز مكاتب مكافحة إجرام المدائن، وحي العامل، والكاظمية، وابي غريب، والحرية، والمحمودية، والتاجي، والكرامة أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

كما تمكنت "مفارز مكاتب مكافحة إجرام الشعب، وباب الشيخ، وحسينية المعامل، والدورة، والصالحية، ومكتب مكافحة سرقة سيارات من إلقاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك ضمن الرصافة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

من جانبها، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير من إلقاء القبض على مبتز إلكتروني أقدمَ على إبتزاز إحدى الفتيات بمبلغ مالي قدره ( ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ) مليون ومائتان وخمسين ألف دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك)".

واضافت، أن "العملية تمت بعد ورود بلاغ الى الشعبة من ذوي الفتاة ، وإستدراج المتهم بكمين أمني مُحكم وسط مدينة الحلة ، والقبض عليه متلبس أثناء تسليم المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ، ليتم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال باقي الإجراءات القانونية".

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