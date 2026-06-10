الإطاحة بلص أرعب أصحاب المحال التجارية وسط الناصرية

شفق نيوز ـ ذي قار

أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس، بأن قوة أمنية من جهاز مكافحة الإجرام ألقت القبض على "لص خطير" تسبب بحالة من القلق بين أصحاب المحال التجارية وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم نفذ عمليات سرقة متعددة استهدفت أصحاب محال تجارية بطريقة "الغفلة"، مبيناً أنه كان يتعامل مع صاحب المحل بصورة طبيعية، ثم يستغل انشغاله بتأمين المواد التي يطلبها، ليطلب منه تصريف مبالغ مالية قبل أن يغالطه باتصال هاتفي ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن المتهم "لم يسلم منه أحد"، حتى أقدم على سرقة إحدى بائعات "گيمر العرب- القيمر" بمبلغ قدره نصف مليون دينار.

وأشار إلى أن القوة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.