الإطاحة بقياديين أحدهما شقيق وزير "حرب داعش" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة كركوك، يوم الجمعة، القبض على قياديين أحدهما شقيق وزير "حرب داعش" في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سرية الاقتحام في شرطة كركوك وبالتنسيق مع مديرية استخبارات وامن كركوك العسكري وجهاز مكافحة إرهاب السليمانية، ألقت القبض على عنصرين ارهابيين في محافظة كركوك أحدهما مسؤول ما يسمى طبابة الولاية في محافظة الانبار والاخر قيادي بارز في عصابات داعش الارهابي وشقيق مايسمى وزير الحرب لدى عصابات داعش".

وأكدت أنه "تم القبض عليهما بعملية نوعية نفذتها المفارز المشتركة في ملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الإرهابية والقصاص منهم".

وأشار البيان إلى "تدوين أقوالهم وعرضهما على قاضي التحقيق وتوقيفهما وفق احكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب".