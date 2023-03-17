الإطاحة بقتلة تدريسي ومصرع فتاة بصعقة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت اثنين من قاتلي المعلم (عباس سيراميك) وسط المحافظة بعد ساعات على ارتكاب جريمتهم.

وكان مصدر قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن مجهولين قاموا بقتل احد المعلمين الجامعيين ويلقب بـ(عباس سيراميك) بعدما اعترضوا طريقه في منطقة الحي العسكري وسط الناصرية وانهالوا عليه طعنا بسكاكين حادة".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية داهمت منزلي متهمين اثنين واعتقلتهما على الفور بتهمة قتل المعلم الجامعي (عباس سيراميك)، فيما تواصل البحث عن شخص ثالث لاذ بالفرار لجهة مجهولة".

وبين المصدر، ان " سبب ارتكاب الجريمة يعود لخلاف بين الطرفين اثناء حفل زفاف شقيق المجنى عليه يوم امس، فترصدوا له فجر اليوم اثناء عودته لمنزله وقتلوه على الفور بطعنات سكين حادة، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وفي حادث آخر قال المصدر ذاته، إن فتاة في العشرينات من عمرها لقيت حتفها داخل منزلها بقرية الساير في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية بسبب مضخة الماء.