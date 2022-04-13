الإطاحة بقادة صرخيين كبار في النجف وذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة النجف يوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة امنية واسعة في المحافظة في الساعات الأولى لفجر اليوم من اجل تتبع قيادات الصرخيين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الحملة لاعتقال عدد من قيادات الصرخيين الكبار في مدينة النجف بعد صدور أوامر قبض بحقهم من العاصمة بغداد".

وبين ان الحملة اسفرت حتى عن اعتقال 3 أشخاص، دون الكشف عن هوياتهم وفيما اذا كانوا يشغلون مراكز وظيفية داخل العراقية من عدمه".

وفي ذي قار، تمكنت قوة امنية تمكنت من الاطاحة بقيادي بارز من جماعة الصرخي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت قياديا بارزا في جماعة الصرخي في الثلاثينات من عمره.

وفجرت دعوة أحد أتباع مرجعية محمود الصرخي، بهدم قبور الأئمة الشيعية، التوترات في عدد من المحافظات، مما دعا القوات الأمنية العراقية اطلاق حملة واسعة، لاعتقال أنصار الصرخي.