الإطاحة بـ6 دواعش في جانبي الموصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 "إرهابيين" ينتمون لتنظيم داعش في مناطق وأحياء الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية، من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

وأضافت، أن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة من القاء القبض على داعشي صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

وتابعت، "كذلك تمكنت مديرية شرطة الكرامة بناء على معلومات استخبارية مؤكدة من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

ولفتت إلى أنه "تبين خلال التحقيقات أن اربعة ارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة)، وعمل الاثنان الآخران بما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".