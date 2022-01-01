سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطاحة بـ6 دواعش في جانبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-01-01T19:21:19+0000
الإطاحة بـ6 دواعش في جانبي الموصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 "إرهابيين" ينتمون لتنظيم داعش في مناطق وأحياء الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية، من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

وأضافت، أن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة من القاء القبض على داعشي صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

وتابعت، "كذلك تمكنت مديرية شرطة الكرامة بناء على معلومات استخبارية مؤكدة من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية من المطلوبين قضائيا وفق المادة 4/ 1 ارهاب".

ولفتت إلى أنه "تبين خلال التحقيقات أن اربعة ارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة)، وعمل الاثنان الآخران بما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

related

اختبأوا في الأنفاق وتحت الأرض.. اعتقال عشرات الدواعش شمالي بغداد

Date: 2021-02-21 15:44:17
اختبأوا في الأنفاق وتحت الأرض.. اعتقال عشرات الدواعش شمالي بغداد

القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

Date: 2021-06-16 18:59:45
القبض على 3 عناصر من داعش في الانبار

شرطة نينوى تتسلم مسؤولية مداخل المحافظة ومخارجها

Date: 2020-12-04 07:48:57
شرطة نينوى تتسلم مسؤولية مداخل المحافظة ومخارجها

القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

Date: 2021-02-22 07:36:46
القبض على اثنين من اخطر عناصر داعش في كركوك

القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد

Date: 2021-06-27 07:28:36
القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد

شرطة نينوى تطيح بـ6 عناصر في داعش

Date: 2021-01-23 15:52:38
شرطة نينوى تطيح بـ6 عناصر في داعش

القبض على 5 من عناصر داعش في بغداد وصلاح الدين

Date: 2021-02-27 07:18:10
القبض على 5 من عناصر داعش في بغداد وصلاح الدين

معلومات استخباراتية تطيح بعنصري داعش في نينوى

Date: 2021-02-19 15:51:04
معلومات استخباراتية تطيح بعنصري داعش في نينوى