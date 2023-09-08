الإطاحة بـ5 متهمين بالإرهاب ينتمون لداعش في بغداد والأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، الإطاحة بخمسة متهمين بالإرهاب ينتمون الى داعش في محافظتي بغداد والأنبار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرق العاشرة والسابع عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في سيطرة الصقور وإحدى مناطق ناحية اللطيفية، اسفرت عن القاء القبض على (5) متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة وناحية اللطيفية والذين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية، تم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً".