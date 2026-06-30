الإطاحة بـ301 متهم في 8 قضايا.. الأمن العراقي يعلن حصيلة عملياته لحزيران

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، الإطاحة بـ301 متهم في 8 قضايا أمنية وجنائية مختلفة خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم "القبض على 26 متهماً بالإرهاب، و57 تاجراً ومروجاً للمخدرات، و101 متهماً بالابتزاز والتهديد، و41 متهماً بجرائم النصب والاحتيال".

وأضاف، كما تم "القبض على 15 متهماً بالانتماء إلى الحركات الدينية المتطرفة، و48 متهماً بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج له، و5 متهمين بالاتجار بالبشر، و8 متهمين بتهريب المشتقات النفطية".

وأشار الجهاز إلى "ضبط وائتلاف 352 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والممنوعة من التداول، وإغلاق 80 موقعاً ومركزاً تجارياً لمخالفتها الشروط والضوابط".