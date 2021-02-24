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الإطاحة بـ3 "إرهابيين" في الرمادي والفلوجة

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T11:08:56+0000
الإطاحة بـ3 "إرهابيين" في الرمادي والفلوجة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، يوم الاربعاء، بإلقاء القبض على 3 "إرهابيين" في مدينتي الرمادي والفلوجة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش في قضاء هيت غربي مدينة الرمادي"، موضحا أن "العنصرين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية إبان سيطرة التنظيم على القضاء، وهما من ابرز عناصر داعش".

من جانبها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع عن القاء القبض على احد الارهابيين في الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثالث منه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت بالقاء القبض على احد الارهابيين في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة الانبار".

وأضاف أن "الملقى القبض عليه هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب".

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