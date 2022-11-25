الإطاحة بـ14 متهماً وضبط اكداس للأعتدة والعبوات الناسفة في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، القبض على 14 متهماً بقضايا متنوعة وضبط أكداس للاعتدة والعبوات الناسفة والأسلحة الغير مرخصة في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليات استباقية وبجهودٍ كبيرة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والانبار والفرق الخامسة والسابعة والعاشرة والسادسة عشر والعشرون وبمشاركة استخبارات وقوة من تشكيلات القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات( نينوى والانبار والبصرة وميسان وصلاح الدين وكركوك)". وأضافت، ان "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضائي الرمادي والموصل و ( 12 ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة وتسليمهم إلى الجهات المعنية ، بالاضافة الى مداهمة اوكار تابعة لداعش الارهابي وضبط أكداس للاعتدة والعبوات الناسفة والاسلحة غير المرخصة، إذ بلغت ( 141 ) قنبرة وصاروخ ومقذوف مختلفة العيار والنوع و (76) عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل و (235) اطلاقة مختلفة العيار و (18) مخزن بندقية كلاشنكوف و (5) بنادق آلية كلاشنكوف و (8) صواعق تفجير و (5) رمانات هجومية و (4) اشرطة أحادية و (3) حاويات عتاد ودراجتين نارية و ناظورين و مسدس عيار 13 ملم ومواد غذائية لتقوم مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".