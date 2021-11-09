الإطاحة بـ14 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 14 متّهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في مناطق مختلفة من المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالاشتراك مع مديرية الجريمة المنظمة ووحدة استخبارات قوى الامن الداخلي وسرية سوات ، نفذت اوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق 7 متهمين بجرائم المتاجرة والتعاطي".

وأضافت ، "كما تمكنت مفارز المخدرات بعملية منفصلة في مدينة العمارة من القبض على 4 متهمين بالمتاجرة ، فضلاً عن اعتقال 3 متهمين بتعاطي المخدرات في إحدى السيطرات الأمنية (سيطرة قلعة صالح) ، جنوب المحافظة".

وتابعت المديرية ، "تم ضبط بحوزة المتهمين حبوب مخدرة متنوعة ، ومادة الكريستال المخدرة ، إضافة إلى أدوات التعاطي"، مشيرةً ، الى إحالة المتهمين الـ 14 إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات".