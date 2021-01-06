الإطاحة بـ"مفتي ديوان الدعوة والمساجد" بداعش بعملية استخبارية في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، عن القبض على ما يسمى "مفتي ديوان الدعوة والمساجد" في تنظيم داعش بعملية استخباراتية بالعاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتدقيق موقف النازحين لمحافظة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".

واضافت ان "الارهابي عمل بمايسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الامنية".

واوضحت الوكالة ان "الملقى القبض عليه احد اشقاء المفتي ارهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الانبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة".

واشارت الى "تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".