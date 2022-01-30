الإطاحة بـ"قاتل خطير" جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الأحد، القبض على متهم "خطير" بجرائم القتل العمد في قضاء الميمونة جنوب غربي المحافظة .

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه وخلال عملية أمنية ناجحة تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات ومكافحة الارهاب، من إلقاء القبض على أحد المتهمين الخطرين بجرائم القتل العمد والمطلوب وفق المادة (٤٠٦ /١/ أ) من قانون العقوبات .

وبينت، أن هذه العملية جائت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص، بإمرة مدير القسم العميد كاظم زغير موسى، حيث تمكن فريق العمل من اعتقاله بعد مطاردته في احدى مناطق القضاء المذكور .