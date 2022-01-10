الإطاحة بـ"شرعي جنوب الكرخ".. وداعش يختطف مواطنا في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني ومصدر أمني، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على "شرعي قاطع جنوب الكرخ" في تنظيم داعش في بغداد، واختطاف أحد المواطنين من قبل مسلحي التنظيم في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب ) وذلك لانتمائه لعصابات داعش الارهابي في بغداد".

وأوضحت أنه "عمل بمنصب ما يسمى شرعي قاطع جنوب الكرخ، وتم القبض عليه وإيداعه في سجن بوكا عام ٢٠٠٣ وفي عام ٢٠١٦ عمل بما يسمى الحسبه ضمن قاطع نينوى".

وأشارت إلى أن المقبوض عليه "من عائلة ارهابية ولديه اشقاء احدهم تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه عام 2014 والاخر فجره نفسه على قوات التحالف والثالث محكوم مؤبد و الرابع محكوم اعدام في سجن ذي قار والخامس يعمل مقاتل بما يسمى فرقة الفرقان عين جالوت وهارب حاليا".

وأضافت الخلية أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي".

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعه من عصابات داعش الارهابيه اختطفت المواطن (ج. س) وعمله فلاح، فى قريه دلس باشا، واقتادته الى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح".