الإطاحة بـ"شبكة عائلية" تتاجر بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن اعتقال "شبكة عائلية" بضمن أفرادها نساء تتاجر بالمخدرات في محافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن مفارز مديرية مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار "وبعملية نوعية أمنية ومن خلال معلومات استخبارية ألقت القبض على عائلة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من ثمانية متهمين بينهم نساء، وضبط 10 آلاف حبة مخدرة نوع كبتاغون".

وبينت أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".