الإطاحة بـ"سارق المقابر" في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء اليوم السبت، القبض على شخص وصفته بـ"سارق المقابر" بالجرم المشهود داخل إحدى مناطق المقابر بالمحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض جاءت بعد تلقي بلاغ من سيطرة الاستجابة (911) يفيد بوجود شخص يستقل عجلة نوع كيا حمل يتجول داخل إحدى مناطق المقابر".

وأشارت إلى أن "دورية من قسم الطرق الخارجية توجهت إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المتهم يقوم بسرقة المسقفات من داخل المقبرة".

وأكدت شرطة كربلاء "إلقاء القبض على المتهم وضبط العجلة التي كانت بحوزته، إضافة إلى الأدوات الجرمية الموجودة داخلها، فيما جرى تسليمه إلى شعبة جرائم الوفاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".