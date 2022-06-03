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الإطاحة بـ"سارقة" في بغداد بحوزتها "نصف مليون دولار" ومبلغ بعملة اليورو

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T19:11:42+0000
الإطاحة بـ"سارقة" في بغداد بحوزتها "نصف مليون دولار" ومبلغ بعملة اليورو

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الجمعة، القبض على امرأة متهمة بالسرقة وضبطت بحوزتها 500 ألف دولار أمريكي ومبلغ بعملة اليورو في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الكرادة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة في منطقة (الزعفرانية) بدلالة احد المتهمين الملقى عليه القبض في وقت سابق بجريمة السرقة".

وأشارت الى "ضبط بحوزتها بعد تفتيش الدار على مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف دولار أمريكي، ومبلغ من عملة اليورو، وتم تسليمها مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقها".

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