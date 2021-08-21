الإطاحة بـ"إرهابي" وضبط عبوات ومقذوفات في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، القاء القبض على "إرهابي" وضبط كدس للعبوات الناسفة والمقذوفات في محافظتي الانبار وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد احد الارهابيين من ما يسمى ( التوابين ) والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة 4 في قضاء الرطبة بالانبار، وفور تلقي المعلومات تحركت المفارز الاستخبارية وقوة برية من الفوج الثاني في لواء المشاة ١٨ وتم نصب كمين محكم له في سيطرة الكيلو ١٦٠ والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب".

وتمكنت مفارز استخبارات قيادة عمليات الجزيرة ووفقا للبيان ، وباسناد قوة من سرية استطلاع القيادة ومفرزة من الطائرات المسيرة من "ضبط مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في منطقة الزاوية ضمن صحراء الشامية بالانبار بداخله ٣٤ عبوة ناسفة شكلية ضد الدروع، و١٣ عبوة على شكل أسطوانة اوكسجين، و ٢ مطافىء للحرائق، حيث قامت مفارز هندسة القيادة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

ولفتت الى أن "قوة مشتركة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة بالاشتراك مع مفارز قسم استخبارات الفرقة التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، نفذت واجب تفتيش وتطهير مناطق (وادي ابو شحمة) جنوب غربي كركوك ، اسفر عن العثور على 58 قذيفة مدفع نمساوي و4 عبوات ناسفة قمعية، تم رفع جميع المواد واتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي التابع للفرقة".

وفي السياق ذاته، "نفذت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة باللواء عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة (حاوي العظيم) ضمن قاطع عمليات سامراء مع الحدود الفاصلة مع عمليات ديالى".