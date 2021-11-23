سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطاحة بـ"إرهابي خطير" متهم باغتيال محافظ جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-23T16:11:58+0000
الإطاحة بـ"إرهابي خطير" متهم باغتيال محافظ جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "ارهابي خطير" متهم بالمشاركة في عملية اغتيال محافظ المثنى الأسبق جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لاستخبارات محافظة النجف تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بمداهمة منزله في احد أحياء مدينة النجف وعثر بحوزته على أسلحة ومستمسكات مزورة كان يستخدمها للتحرك من أجل إخفاء هويته الحقيقية".

وبين المصدر، ان "المتهم المعتقل هو مطلوب لمحكمة تحقيق محافظة المثنى بتهمة المشاركة في اغتيال محافظ المثنى الأسبق محمد علي الحسّاني".

وكان الحساني قد اغتيل صيف عام 2007 إثر تعرض موكبه إلى انفجار عبوة ناسفة في قضاء الرميثة شمال شرق السماوة، في أثناء توجهه إلى مقر عمله في مركز المحافظة.

related

محكوم بالمؤبد.. الإطاحة بالعقل المدبر لفرار نزلاء سجن المثنى

Date: 2021-06-05 17:42:13
محكوم بالمؤبد.. الإطاحة بالعقل المدبر لفرار نزلاء سجن المثنى

حقوق الانسان تكشف عن مؤشرات لتصعيد الوضع وتجدد الصدام في النجف

Date: 2019-11-30 13:54:12
حقوق الانسان تكشف عن مؤشرات لتصعيد الوضع وتجدد الصدام في النجف

تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-27 08:09:22
تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

Date: 2021-07-11 05:51:06
إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

Date: 2021-07-31 17:31:18
مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

Date: 2019-11-30 15:40:33
ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

Date: 2021-09-16 12:39:28
القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق

Date: 2019-11-28 13:00:39
تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق