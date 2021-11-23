الإطاحة بـ"إرهابي خطير" متهم باغتيال محافظ جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "ارهابي خطير" متهم بالمشاركة في عملية اغتيال محافظ المثنى الأسبق جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لاستخبارات محافظة النجف تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بمداهمة منزله في احد أحياء مدينة النجف وعثر بحوزته على أسلحة ومستمسكات مزورة كان يستخدمها للتحرك من أجل إخفاء هويته الحقيقية".

وبين المصدر، ان "المتهم المعتقل هو مطلوب لمحكمة تحقيق محافظة المثنى بتهمة المشاركة في اغتيال محافظ المثنى الأسبق محمد علي الحسّاني".

وكان الحساني قد اغتيل صيف عام 2007 إثر تعرض موكبه إلى انفجار عبوة ناسفة في قضاء الرميثة شمال شرق السماوة، في أثناء توجهه إلى مقر عمله في مركز المحافظة.