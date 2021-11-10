الإطاحة بـ"إرهابيين" حاولا الهروب من سيطرات أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، القاء وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهمين بالارهاب حاولا الهروب من سيطراتها في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين ضمن السيطرة والقاء القبض عليه".

وأضافت ، أن "سيطرة شاطئ التاجي القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا ارهاب بعد اجراء التفتيش الدقيق على الأشخاص حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".