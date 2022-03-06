الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، القاء القبض على "إرهابيين" اثنين وتاجر مخدرات في محافظات ديالى ونينوى والانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

واشارت الى "القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار، وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب".

ولفتت الى "تسليم تاجر المخدرات الى الجهة المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".