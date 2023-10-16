الإطاحة بـ"أحد أخطر الإرهابيين" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن الإطاحة بأحد أخطر القياديين في تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين، وقتل عدد من عناصر خلية إرهابية ينتمي إليها.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جهاز الأمن الوطني وبعد الرصد والتتبع دقيق تمكن من إلقاء القبض على "أحد أخطر الإرهابيين المنتمين في صفوف عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين المكنى (أبو طارق)، والذي يشغل منصب مسؤول التواصل وإرسال البريد عبر استخدامه عدة برامج في التواصل الاجتماعي".

وبينت أنه "من خلال التحقيقات اعترف المتهم بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشر بما يسمى المسؤول الإقتصادي وآمر قاطع جبال حمرين الإرهابي المكنى (منتصر السامرائي)، فضلاً عن قيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية".

وأشارت الخلية إلى أن "الإرهابي المتهم (أبو طارق) ينتمي إلى عائلة تكفيرية وجميع أشقائه ينتمون للعصابات الإرهابية، وقد قُتل غالبيتهم على يد القوات الأمنية أثناء عمليات تحرير المناطق المغتصبة".

وأكدت أنه "على إثر الاعترافات الأولية للمتهم والمعلومات التي أدلى بها جرى تنفيذ ضربة جوية على أحد أوكار العصابات الإرهابية في جزيرة (العيث) ضمن قاطع محافظة صلاح الدين والتي كان يتواجد فيها ثمانية عناصر من عصابات داعش، وقد أدت إلى قتل عددٍ منهم".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهم المذكور جاءت وفق أحكام المادة 4/ إرهاب بعد جهود استخبارية وفنية متميزة أفضت إلى القبض عليه في منطقة (تل كصيبة) بمحافظة صلاح الدين، وجرى تدوين أقواله أصولياً واحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون".