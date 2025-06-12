الإطاحة بـ"الأب الروحي" للسحرة والمشعوذين في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بالإطاحة بأحد أبرز الممارسين للسحر والشعوذة، ويعرف بـ"الأب الروحي" للسحرة في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع قسم التحقيق في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في نينوى، نفذت عملية نوعية أسفرت عن اعتقال ما يُعرف بالأب الروحي للسحرة والمشعوذين في العراق، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "المتهم كان يدير شبكة واسعة تمارس أعمال السحر والشعوذة والتضليل الاجتماعي في عدد من المحافظات"، مبينا "اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية تمهيداً لعرضه على القضاء".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية لتعقب مروّجي الخرافات والأعمال غير القانونية التي تهدد السلم المجتمعي، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون".