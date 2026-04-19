الإطاحة برجل وامرأة ارتكبا سرقات في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز- ميسان/ ذي قار

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظتي ميسان وذي قار، مساء اليوم الأحد، الإطاحة بمتهمين رجل وامرأة الأول محكوم بالمؤبد مرتين لارتكابه جرائم سرقة وسطو مسلح متنكراً فيها بارتداء الزي العسكري في مدينة العمارة، والمرأة بتهمة ارتكاب ست جرائم سرقة في مدينة الناصرية والعاصمة بغداد.

وعن تفاصيل القبض على المتهم في ميسان، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة إجرام ميسان تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المتهمين الهاربين والمطلوبين للقضاء، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم استند إلى معلومات استخبارية دقيقة ورصد مستمر لتحركاته".

وبحسب البيان، فإن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة للعصابات الإجرامية والمتهمين الهاربين، حيث تم تتبع المتهم من محافظة بغداد باتجاه محافظة ميسان، ليتم الإطاحة به فور دخوله مدينة العمارة".

وأضاف البيان، أن "المعلومات بيّنت أن المتهم صادرة بحقه أوامر قبض غيابية وفق المادة (444) من قانون العقوبات، ومحكوم بحكمين غيابيين بالسجن المؤبد، على خلفية ارتكابه عدة جرائم سرقة وسطو مسلح في مدينة العمارة خلال عام 2019".

كما أظهرت التحقيقات، وفق البيان، أن المتهم كان "يتنكر بارتداء زي عسكري أثناء تنفيذ جرائمه، مستهدفاً الدور السكنية، حيث أقدم على سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة، في محاولات لتمويه الأجهزة الأمنية والإفلات من العدالة".

أما في ذي قار، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب مكافحة الناصرية قبض على المتهمة (م. ع. م) تولد 1988 تسكن بغداد، وبجهود محققين اكفاء اعترفت صراحة بارتكابها ست جرائم سرقة ثلاث منها في مدينة الناصرية شارع الحبوبي، باستغلال الأماكن المزدحمة ومراقبة النساء وسرقة الحقائب".

ووفقاً للبيان، فقد "تضمنت السرقة الأولى/ مصوغات ذهبية من داخل حقيبة نسائية، والسرقة الثانية مبلغ مالي وقدره خمسة ملايين دينار عراقي من داخل حقيبة نسائية، والسرقة الثالثة مصوغات ذهبية من داخل حقيبة نسائية وكذلك ثلاث سرقات في بغداد، بنفس الطريقة".

وأشارت شرطة ذي قار إلى "تصديق أقوال المتهمة بالاعتراف قضائياً وأجري لها كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاتها وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".