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الإطاحة بعنصرين بارزين في داعش ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T20:00:25+0000
الإطاحة بعنصرين بارزين في داعش ببغداد

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي عن تمكن قواته بالتعاون مع القوات الأمنية، الثلاثاء، من الإطاحة بعنصرين بارزين في تنظيم داعش بالعاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في منطقة نهر صافي الواقعة شمال بغداد قاطع الفرقة السادسة / لواء 22 في الجيش العراقي، تمكنت من القاء القبض على عنصر ارهابي بعد استحصال مذكرة قبض من القاضي المختص".

وأضاف أن "الإرهابي ينتمي لفلول داعش الإرهابي قبل التحرير، ويعمل ضمن كتيبة الهندسة العسكرية في ما يسمى ولاية شمال بغداد، وحاليا يعمل ضمن مفرزة متخصصة في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة ضمن ما يسمى ولاية العراق / قاطع شمال بغداد".

وتابعت، "كما استطاعت القوة من القاء القبض على إرهابي آخر في مفرزة ارهابية في ما يسمى ولاية العراق/ قاطع جنوب بغداد، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الاولى / اللواء الرابع واستخباراتهم، حيث كان الارهابي يعمل كعنصر اسناد وناقل في قاطع المدائن جنوبي بغداد".

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