الإطاحة بشبكة السمسارة "بطيخة" للدعارة والاتجار بالبشر في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بتفكيك شبكة للاتجار بالبشر تضم 18 متهما ومتهمة يعملون فيها شرقي العاصمة بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد أن توفرت معلومات عن وجود شبكة تقوم ببيع الفتيات وأن هذه الشبكة تدار من قبل أمرأتين ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع.

وأوضح البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (18) شخصا من الرجال والنساء بالجرم المشهود ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد ، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات .

بدوره قال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن هذه الشبكة تقودها سمسارة أسمها "بطيخة" تمتلك شقتين سكنيتين في منطقة المشتل ببغداد حيث تقدم فيها الخدمات الجنسية للزبائن الذين يترددون عليها اضافة الى التجارة بالفتيات.

ووفقا للمصدر فإن هذه الشبكة تُعد أقوى شبكة للدعارة والاتجار بالبشر شرقي بغداد.