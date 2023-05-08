الإطاحة بعصابة لسرقة "الحقائب النسائية" جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة الحقائب النسائية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة إجرام ذي قار، تلقت بلاغاً من إحدى النساء في مدينة الناصرية، حول تعرض حقيبتها للسرقة وبداخلها جهاز هاتف نقال ومبلغ من المال من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية".

وأضافت أن "قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني، وجه بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير المكافحة، وضباط تحقيق أكفاء ومفرزة المعلومات، ومتابعة المتهمين وتحركاتهم ومراقبة الروابط الإلكترونية الخاصة بالهاتف النقال".

وأكدت القيادة "مداهمة منازل المطلوبين بموافقات قانونية، وإلقاء القبض عليهم، وهم كل من المتهم (م.س.ج) والمتهم (ع.م.خ) والمتهم (ح.غ.ك) وبعد مواجهتهم بالأدلة والبراهين المتوفرة ضدهم اعترفوا بارتكاب 4 جرائم سرقة تضمنت حقائب يد نسائية باستخدام دراجة نارية".

وأشارت إلى أن "المتهمين اعترفوا أن الحقائب كانت تحتوي على هواتف ومبالغ مالية، وجرى تدوين أقوالهم بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استناداً إلى المادة (446) من قانون العقوبات العراقي، لإكمال التحقيق أصولياً".