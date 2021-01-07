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الإطاحة بعصابة في الموصل بينها حماية نائبة نفذوا عمليات سطو بزي عسكري

Category: أمـن

Date: 2021-01-07T05:31:42+0000
الإطاحة بعصابة في الموصل بينها حماية نائبة نفذوا عمليات سطو بزي عسكري

شفق نيوز/ تمكنت السلطات الأمنية في الموصل، الخميس، من اعتقال عصابة للسطو المسلح بينها عناصر حماية لنائبة سابقة في البرلمان العراقي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن مكافحة اجرام نينوى نجحت باعتقال العصابة التي نفذت في وقت سابق عملية على منزل صاحب صرافة في حي الزهراء (صدام سابقا) الواقع  شرقي الموصل.

وفي الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر المنصرم، سرق مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، مبلغ 100 الف دولار بعد أن سطوا على منزل صاحب مكتب للصيرفة، حيث ادعى المسلحون انهم من مكافحة الاجرام وسرقوا المبلغ، ومن ثم وقاموا بإطلاق النار على صاحب المنزل بعد شكه بهم، واصابوه برصاصة في قدمه.

وقال المصدر الأمني أن فريقاً مشترك كان يعمل على متابعة هذه العصابة وتمكن فجر اليوم من إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددها 6، ومن بينهم مطلق النار على صاحب الصرافة في العملية الاخيرة.

وقال إن المعتقلين اعترفوا بتنفيذ 7 عمليات سطو سابقة،  كما ضبط بحوزتهم مبلغاً مسروقاً من صاحب الصرافة وتم اعادته اليه.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن اثنين من تلك العناصر كانا يعملان بصفة حماية لدى نائبة في البرلمان عن محافظة نينوى.

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