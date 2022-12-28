الإطاحة بعصابة سرقت عشرات السيارات والدراجات والهواتف في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بالإطاحة بعصابة خطيرة سرقت عشرات السيارات والدراجات والهواتف في النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية كبيرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت منطقة الزرگة وسط النجف واعتقلت عصابة سرقة خطيرة وعدد افرادها 6 اشخاص، وكانت تتخذ من المنطقة المذكورة اعلاه مقراً لها".

وبين المصدر، ان " العصابة نفذت العشرات من عمليات السرقة الخاصة بالعجلات الصالون والدراجات والهواتف النقالة "، لافتا إلى ان" القوة الامنية نقلت افراد العصابة لمركز تحقيق خاص ".