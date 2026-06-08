الإطاحة بعصابة سرقت حجاجاً في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين متورطين في تنفيذ عمليات سرقة استهدفت عدداً من حجاج بيت الله الحرام في ساحات استقبال القوافل بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت عقب ورود معلومات عن تسجيل حالات سرقة في أماكن استقبال الحجاج، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة القضية وكشف ملابساتها.

وأضافت أن الفريق أجرى تحريات مكثفة وجمع معلومات وتحليلها ومقاطعتها ميدانياً، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وتعقب تحركاتهم، قبل القبض عليهم.

وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

هذه الصياغة جاهزة للنشر الإخباري مع الالتزام بالاختصار والأسلوب المهني وإزالة العبارات البروتوكولية.