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الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات والأسلحة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-24T18:36:20+0000
الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات والأسلحة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات والأسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثالث اللواء الثاني بالتعاون مع مفرزة من استخبارات الفوج قامت بواجب تفتيش اسفر عن القبض على عصابة تقوم بتجارة المخدرات والاسلحة ضمن قاطع الفوج الثالث اللواء الثاني في منطقة الأمين شرقي بغداد".

وأضاف، أنه "تم ضبط عدد من الأسلحة ومادة بيضاء اللون تشبه مادة الكرستال 1 غرام و5 قداحات، وتم تسليمهم مع المواد والاسلحة إلى مركز شرطة الامين بوصل استلام أصولي".

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