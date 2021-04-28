الإطاحة بضابط ومفوض ومخلص كمركي اخرجوا "حاويات ممنوعة" بميناء جنوبي العراق

شفق نيوز/ ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي؛ لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الگمرگية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الگمرگيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى.

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الگمرگي، الذي حاول إخفاء المعاملات الگمرگية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الگمرگي بأن الحاويات تم إخراجهن خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ".

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق.